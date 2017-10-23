زطشي يحلل ما حرمه روراوة.. !

ميزت 8 أشهر الأولى من عهدة خير الدين زطشي على رأس “الفاف” إلغاء عدة قوانين كان قد نصها الرئيس السابق روراوة.

ويعمل زطشي على إعادة الأمور إلى نصابها بعدما أحل عدة أمور حرمها سابقه.

حيث أعاد اللاعب السابق لإتحاد العاصمة زين الدين فرحات، إلى المنتخب الوطني وألغى عقوبته بالإقصاء مدى الحياة من تقمص الخضر.

كان قد عاقبه الرئيس السابق للفاف محمد روراوة، مدى الحياة وسحب منه كله العلاوات والمكافآت التي حصل عليها من الفاف

وهذا بسبب تنقله إلى فرنسا للتعاقد مع فريقه الحالي لوهافر، والتخلف عن تربص المنتخب الوطني الاولمبي التحضيري لأولمبياد ريو.

كما ألغى المكتب الفدرالي في آخر إجتماع له، عقوبة رئيس إتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي الذي عوقب مدى الحياة بسبب تصريحاته ضد روراوة.

إلا أن ياحي تقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية التي قلصت عقوبته إلى عامين، ولم يفوت ياحي الفرصة لينتقد روراوة بعد إلغاء عقوبته من قبل زطشي.

وقال في تصريح خص به تلفزيون “النهار”: “أخيرا الفاف أنصفتنا وأعادت لنا حقنا”

وأضاف: “أتساءل لماذا الناس تحاسب الذي عمل لـ6 أشهر ولم تحاسب الذي عمل 16 سنة في الفاف”.

وكان المكتب الفدرالي الذي يترأسه رئيس نادي بارادو السابق، قد ألغى قانون اللاعبين الأجانب الذي كان يحرم الأندية الجزائرية من اللاعبين الأفارقة.

حيث استفا من هذا الإلغاء عدة أندية على غرار مولودية الجزائر، إتحاد العاصمة، وفاق سطيف، شباب قسنطينة وغيرها.