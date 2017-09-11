زطشي يشرع في مهمة إقناع برشيش، لوبيز و مشاش بتقمص ألوان الخضر

يبدو أن رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم خير الدين زطشي، مصمم على تنفيذ تهديداته وإحداث الثورة في التشكيلة الوطنية، حيث اكدت مصادر من الفاف، أن زطشي بدأ في عملية انتقاء العناصر اللامعة لتدعيم الخضر.

و يوجد العديد من المواهب في أوروبا القادرة على إعطاء الإضافة على غرار عوار، غوري، غزالي و غيرهم و لكن توجد أسماء كبيرة في الملاعب الأوروبية من أصول جزائرية قادرة على تغيير وجه الخضر، و يتصدر القائمة، ظهير بي أس جي يوري برشيش، الذي كان قد رفض تمثيل الجزائر و لكن في عمر 27 سنة و صعوبة اللعب مع إسبانيا قد يغير رأيه، و ايضا ماكسيم لوبيز نجم وسط مارسيليا و المتابع من برشلونة الإسباني سيمثل حلا مثاليا لوسط الخضر و لكن المنافسة ستكون شرسة على استقطابه مع منتخب الديكة، و ثالثا نجد زين الذين مشاش، و كان ضمن مخططات روراوة و هو قادر على تمثيل 3 منتخبات، الجزائر، المغرب وفرنسا.