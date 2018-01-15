زطشي يعين لجنة متابعة انجاز مركز التوثيق والتطوير الرقمي للفاف

عين رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مستشاره الإعلامي صالح باي عبود، رئيسا للجنة متابعة انجاز مركز التوثيق والتطوير الرقمي “للفاف”.

وضمت اللجنة التي نصبها خير الدين زطشي، كل من سارة تباني مهندسة لدى “الفاف”، وإيمان ساعد المكلف بالإشهار.

وكشفت “الفاف” في بيان عبر موقعها الرسمي، أن المركز المزمع انشائه، يهدف لتوثيق كل ما يتعلق بكرة القدم الجزائرية.

حيث سيضم أرشيف لكل الوثائق والمنشورات، إضافة للرسائل الجامعية، المكتوبة منها والسمعية البصرية المتعلقة بالكرة الجزائرية.

كما أكدت “الفاف”، أن هذا المركز سيكون مفتوحا أمام جميع الصحفيين والباحثين المهتمين بتاريخ كرة القدم الجزائرية.

وتم الإتفاق على إنشاء هذا المركز، خلال إجتماع المكتب الفيدرالي، شهر جوان2017، باقتراح من المستشار الإعلامي لرئيس “الفاف” صالح باي عبود.