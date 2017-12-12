زطشي يُكرم العديد من الوجوه الرياضية في ختام “السيمبوزيوم”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي يُكرم العديد من الوجوه الرياضية في ختام “السيمبوزيوم”
بقلم أمير بهلول

كرّم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، اليوم، العديد من الوجوه الرياضية وهذا بمناسبة ختام “سيبوزيوم الفاف”.

بداية من أسطورة كرة القدم الجزائرية والقدوة سعيد عمارة الذي كرم من طرف زطشي.

كذلك هو الحال لبن عدودة الذي يعد ثالث رئيس لـ”الفاف” ما بين 1971-1974.

كما تم تكريم عمار عزوز رئيس لجنة الكان سنة 1990 والتي جرت بالجزائر آنذاك.

ونال أيضا عبد الكريم بن غزال وهو حكم سابق جائزة تكريمية من الفاف.

وإختتمت سليلة التكريمات برئيس مولودية الجزائر سنوات السبعينيات عبد القادر ظريف الذي قدم هو الآخر الكثير للكرة الجزائرية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital