كرّم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، اليوم، العديد من الوجوه الرياضية وهذا بمناسبة ختام “سيبوزيوم الفاف”.

بداية من أسطورة كرة القدم الجزائرية والقدوة سعيد عمارة الذي كرم من طرف زطشي.

كذلك هو الحال لبن عدودة الذي يعد ثالث رئيس لـ”الفاف” ما بين 1971-1974.

كما تم تكريم عمار عزوز رئيس لجنة الكان سنة 1990 والتي جرت بالجزائر آنذاك.

ونال أيضا عبد الكريم بن غزال وهو حكم سابق جائزة تكريمية من الفاف.

وإختتمت سليلة التكريمات برئيس مولودية الجزائر سنوات السبعينيات عبد القادر ظريف الذي قدم هو الآخر الكثير للكرة الجزائرية.