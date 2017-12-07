زطشي يُنهي “المعريفة” داخل المنتخبات الوطنية!

كشف بيان المكتب الفيدرالي، بأن الرئيس، خير الدين زطشي، منح تعليمات صارمة لإنهاء كل صُور “المعريفة” في الأصناف الصغرى للخضر.

وطالب الرجل الأول في الإتحاد الجزائري، من المُدير الفني، رابح سعدان، باستدعاء العناصر الأحسن للتواجد مع “الخضر” من هنا فصاعدا.

وجاءت الطريقة التي صيغت بها هذه النقطة في بيان “الفاف”، مُوحية بحدوث تجاوزات على مُستوى الشُبان، دون تحرك الإدارة السابقة.

وعبر زطشي عن أمله في أنّ ينجح، سعدان وشارف وبقية مُساعديهما في إعادة الروح لتكوين اللاعبين على المدى المتوسط والطويل.