زطشي يُنهي سياسة “التبزنيس” في الخضر ويستأصل قوانين روراوة  

أنهى رئيس “الفاف” خير الدين زطشي سياسة التبزنيس، التي كانت تستخدم في المنتخب الوطني قبل توليه رئاسة الهيئة الكروية.

حيث وضع زطشي، شروطا جديدة من أجل حمل ألوان المنتخب الوطني، وكانت موجهة بشكل مباشر وخاص إلى اللاعبين المغتربين.

على اعتبار أنهم كانوا يضعون شروطا قبل الموافقة على الانضمام إلى الخضر، وهذا في عهد الرئيس السابق روراوة.

وعلى رأسها الأموال، والإشهار حيث اشترطت “الفاف” على اللاعب المغترب الذي يرغب في حمل ألوان الخضر عدم اشتراط أي شيئ مقابل ذلك.

بالإضافة إلى المستوى الفني والبدني، حيث اشترط زطشي أن يكون اللاعب المغترب أفضل وأعلى مستوى من اللاعب المحلي.

ويعمل الرئيس الحالي للإتحاد الجزائري للعبة على إنهاء كل القوانين التي وضعها سابقه، ووضع شروط جديدة تتناسب مع السياسة الجديدة لرئيس بارادو السابق.