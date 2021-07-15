زعدار يجتمع بمسؤولي وإطارات وزارة الصناعة

أشرف وزير الصناعة احمد زغدار على سلسلة من اللقاءات مع كل موظفي، إطارات ومسؤولي مختلف المديريات والهياكل المركزية التابعة للوزارة. وهذا خلال الفترة الممتدة من السبت 10 جويلية إلى غاية الخميس 15 جويلية 2021

وحسب بيان الوزارة فإن هذه اللقاءات تدخل في إطار الاطلاع على مختلف الملفات المشرفين عليها والصعوبات التي تعيق أداء مهامهم. مع تقييم وضعية القطاع الصناعي.

وأكد الوزير على مدى اهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الصناعي في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. مشددا على ضرورة إعادة بعثه بعد الظروف الصعبة التي عرفها في السنوات الأخيرة.

وخلال اللقاءات شدد زغدار على ضرورة تظافر جهود كل إطارات وموظفي الوزارة والهيئات التابعة لها. وذلك لإعطاء دفعة جديدة للقطاع وتصحيح صورته.

كما ذكر زغدار بأولويات القطاع في المرحلة الحالية وضرورة الحفاظ على النسيج الصناعي ومناصب الشغل لاسيما في هذه الظروف الصحية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأبدى ثقته التامة في كامل إطارات الوزارة في أي مبادرة بناءة يتم اقتراحها من طرفهم مشددا على ضرورة اتباع العمل الجماعي في تحقيق الأهداف المسطرة.