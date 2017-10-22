زعلان : تسعيرة استعمال السيار لم تحدد بعد

أكد وزيرالأشغال العمومية والنقل، اليوم الأحد، أن الدراسة المتعلقة بتسعيرة استعمال الطريق السيار على وشك الانتهاء، وأن التسعيرة النهائية لم تحدد بعد.

وكشف الوزير أنه سيتم وضع تعريفة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية للمواطن، وضمان تمويل صندوق صيانة الطريق.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية عين الدفلى أن التعريفة التي ستطبق لن يكون لها اعتبارات تجارية.

للإشارة فإن مدير الوكالة الجزائرية للطرق السريعة علي خلفاوي، كشف للنهار أنه سيتم اعتماد تسعيرة دينار أو 1.5 دينار للكيلومتر.

مضيفا أنه سيتم تنصيب 1289 كاميرا مراقبة 43 محطة للخدمات و55 محطة للدفع و31 محطة راحة.

وقال زعلان سيتم انجاز أكثر من 1200 كيلومتر من الألياف البصرية على طول الطريق.

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