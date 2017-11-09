زعلان.. قريبا محطة متعددة الأنماط بساحة الشهداء

قام اليوم الخميس وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، رفقة والي العاصمة بزيارة عمل وتفقد لمشروع توسعة ميترو الجزائر، بساحة الشهداء.

حيث وقف الوزير، في هذه الزيارة التفقدية على مدى تنفيذ التعليمات التي قدمها في زيارته السابقة،

والتي تضمنت بضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية والبشرية، والانطلاق في عملية التهيئة الخارجية لمحيط المحطة،

وكذا تكثيف عمليات التجارب الأولية لعربات الميترو والأنظمة التقنية والمعلوماتية.

وخلال هذه الزيارة قدم الوزير توجيهاته لمكتب الدراسات بالعمل على جعل محطة ساحة الشهداء محطة متعددة الأنماط،

تحتوي على موقف لسيارات الأجرة والحافلات بالقرب من محطة الميترو لتسهيل تنقل المواطنين،

كما، أكد زعلان، على مواصلة العمل بنظام الدوام 38x حتى يتم تسليم المشروع كاملا وبجميع مرافقه.