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زعلان مناصر لـ “باريس سان جرمان”

الرياضة
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زعلان مناصر لـ “باريس سان جرمان” الوزير زعلان رفقة والي ولاية تبسة
بقلم سميرة.ل

خطف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الأضواء في ولاية تبسة، عندما ارتدى قميص نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

حيث التقى الوزير زعلان بوالي ولاية تبسة أمس الجمعة، مرتديا قميصا لنادي الأثرياء الفرنسي.
وكان زعلان قد خاض مباراة في كرة القدم، جمعت موظفي وإطارات الولاية، أمس الجمعة.

حيث تجمعه علاقة صداقة بهم، بحكم الزمالة على اعتبار انه كان أمينا عاما في الولاية سابقا.
ويظهر جليا من خلال ارتداء زعلان لقميص “باريس سان جرمان”، أنه مناصرا لنادي الأثرياء، الذي خطف الأنظار الصيف الماضي بضم نايمار.

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