يشارك وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان بسلوفينيا على مدار يومين في أشغال الملتقى المتعلق بشبكة النقل بين الدول الأوروبية.

أين ستتم دراسة الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق أفضل إندماج بين الإتحاد الأوروبي ،أنظمة النقل للبلدان المجاورة من أجل نقل آمن.

كما سيتم تنظيم موضوع يخصص للنقل في دول جنوب البحر البيض المتوسط.

يشارك في الإجتماع الوزاري وزراء النقل لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط،الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للسياسة الخاردية والشؤون الأمنية.

وإضافة إلى الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإستثمار.

وسيعقد الملتقى في الفترةالممتدة مابين 25 الى 27 أفريل 2018 .