زعلان يشدد على ضرورة تسريع وتيرة أشغال توسيع ميترو الجزائر

تفقد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الأحد، مشروع توسعة “ميترو الجزائر” على مستوى موقع محطة ساحة الشهداء.

مشددا بالمناسبة على ضرورة تسريع وتيرة أشغال الإنجاز لتسليم المشروع كاملا في موعده المحدد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وشدّد الوزير، على “ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية والبشرية والعمل بنظام المداومة 24سا/24سا، ليتم تسليم المشروع كاملا وبجميع مرافقه،

بما فيها التهيئة الخارجية لمحيط المحطة (الجانب الجمالي والتاريخي) في موعده الذي حدد من طرف صاحب المشروع”، يضيف البيان.

كما أعطى زعلان، تعليمات بضرورة تكثيف عمليات التجارب الأولية لعربات الميترو،

وكذا الأنظمة التقنية والمعلوماتية، لضمان “انطلاقة فعلية وآمنة” لسير الميترو سواء بمحطة ساحة الشهداء أو محطة عين النعجة.