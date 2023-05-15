زغبة سوداني وشافعي يسقطون بخماسية نظيفة في دوري روشن السعودي

تعرض الثلاثي الجزائري بصفوف نادي ضمك الحارس الدولي مصطفى زغبة وفاروق شافعي والعربي هلال سوداني لخسارة قاسية في دوري روشن السعودي، ضد نادي الرئد برسم الجولة 27.

وشارك حارس الخضر زغبة والمدافع فاروق شافعي قائد فريق ضمك أساسيان طيلة التسعين دقيقة من المواجهة التي جرت اليوم الإثنين.

وتلقى الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة لخمسة أهداف في المواجهة.

ونال شافعي علامة 6.8 في المواجهة، بعد أن نجح في الفوز في ستة سراعات ثنائية في اللقاء.

فيما شارك مهاجم الخضر الأسبق العربي هلال سوداني كإحتياطي في اللقاء بداية من الدقيقة 58 من الشوط الثاني، ولم يستطع من تقديم حلول هجومية لفريقه.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد نادي ضمك في النقطة 32 في المركز العاشر في دوري روشن السعودي.