زغدود: “أتمنى أن يقدم عنتر يحي الإضافة اللازمة للفريق بخبرته”

الرياضة
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زغدود: “أتمنى أن يقدم عنتر يحي الإضافة اللازمة للفريق بخبرته”
بقلم كريم.تيغرمت

رحب مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود، بالعضو الجديد في الفريق، الدولي الجزائري السابق عنتر يحي، مبديا ثقته في قدرته هذا الأخير على تقديم الإضافة اللازمة للفريق بخبرته.

وصرح عنتر يحي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أرحب بعنتر يحي في الفريق، والمنصب الذي سيشغله، سبق له العمل فيه سابقا في فرنسا”.

وأضاف: “أضن أن الخبرة التي اكتسبها عنتر يحي في هذا المنصب، ستمكنه من منمح الإضافة اللازمة لاتحاد العاصمة، وهو ما ننتظره من كل فرد في منصبه”.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عاشور جلول، أعلن في وقت سابق، عن تعيين عنتر يحي، في منصب الناطق السمي للفريق.


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