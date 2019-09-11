زغماتي : عهد الإدارة قد إنتهى

صرح مساء اليوم الأربعاء وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي امام مجلس النواب أن عهد الإدارة قد إنتهى.

وفي رده على اسئلة النواب ان محتوى مشروع القانون العضوي للإنتخابات يعطي إستقلالية للهيئة المستقلة للإنتخابات.

واضاف زغماتي أن ايداع ملف الترشح لدى سلطة تنظيم الانتخابات وهي التي تفصل فيه من حيث الشكل لمضمون بموجب قرار قابل للطعن.

وأن الإعلان عن النتائج الاولية يكون من السلطة عوض ان يكون من وزير الداخلية كما كان في السابق في حال الومصادقة على القانون.

اما فيما يخص الإعلان النهائي عن النتائج يكون من المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون