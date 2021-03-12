زغماتي وجعبوب يشرفان غدا على تنصيب كل من اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء

وتجرى هذه المراسم على الساعة الثانية زوالا بمقر المدرسة العليا للضمان الإجتماعي بمشاركة مسؤولين لاسيما من القطاعات الوزارية و المنظمات النقابية وأرباب العمل.

للإشارة فإن اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء أنشئا بمقتضى القانون رقم 90 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ويلعبان دورا في التسوية الودية للخلافات الجماعية سواء على مستوى القطاعات من غير الإدارات العمومية بالنسبة للجنة الوطنية أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة لمجلس الوظيفة العمومية.