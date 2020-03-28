زفان: “لهذا السبب اخترت سمارة وأنا سعيد معه”

كشف الدولي الجزائري، مهدي زفان، لاعب نادي سمارة الروسي، سبب إختياره الإنضمام لهذا النادي، الذي يشعر معه بالسعادة حاليا.

وصرخ مهدي زفان، في حوار لموقع “فوت ميركاتو”: “أنا حاليا في نادي سمارة، وسعيد جدا لأن كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي”.

وبخصوص اختياره هذا النادي، أوضح لاعب الخضر: “كنت أملك عدة عروض، لكن سمارة أبدى أكبر قدر من الإهتمام والإحترام، وهذا ما أقنعني بالتوقيع لصالحه”.

وتابع مهدي زفان: “هي فرصة أتيحت لي لاكتشاف ثقافة أخرى، وبلد جديد، وهو شيء ممتع بالنسبة لي، وعودتي للمنافسة أمر جيد”.

يذكر أن مهدي زفان، انضم إلى نادي سمارة الروسي، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، في صفقة انتقال حر، بعدما كان يتواجد بدون فريق.