زفان وبن سبعيني في مواجهة الملالي ضمن الليغ1 الفرنسية

الرياضة
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زفان وبن سبعيني في مواجهة الملالي ضمن الليغ1 الفرنسية
بقلم كريم.تيغرمت

يستضيف الجزائري، فريد الملالي رفقة ناديه أنجي، نادي رين، الذي يضم مواطنيه مهدي زفان، ورامي بن سبعيني، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشفت الصحافة الفرنسية، عن تواجد فريد الملالي، ضمن قائمة لاعبي ناديه أنجي، المعنيين بهذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ31.

وفي المقابل سيكون الدوليان الجزائريان، رامي بن سبعيني، ومهدي زفان، حاضران من جانب نادي رين، في مواجهة مواطنيهما فريد الملالي.

ويعاني فريد الملالي، من نقص المنافسة، حيث شارك كبديل في 11 مباراة فقط رفقة أنجي، الذي إنضم إليه الصيف المنصرم.


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