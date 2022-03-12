زفان يردّ على دعوة بلماضي للمشاركة أمام الكاميرون

عبّر الدولي الجزائري مهدي زفان عن سعادته الكبيرة إثر تلقيه دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي لمواجهة الكاميرون في الدور الفاصل.

وقال مهدي زفان عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “الحمد لله العودة للمنتخب الوطني، سعيد جدا بتمثيل بلدي”.

كما أشار إلى جاهزيته لقيادة المنتخب الوطني للإطاحة بالكاميرونيين في الذهاب والإياب والتأهل مباشرة للمشاركة في مونديال قطر.

يذكر أن زفان عاد للكتيبة الوطنية بعدما غاب عن المشاركة في كأس افريقيا.

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