زفزاف: “هذه هي أول الملفات التي نسعى لمعالجتها”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفزاف، أول الملفات التي يسعى لمعالجتها، والتي يوليها أهمية كبيرة.

وصرح زفزاف، خلال ندوته الصحفية: “قانون الأندية المحترفة من أبرز نقاط برنامجنا، كونه منذ 2010 يسير في الطريق الخطأ، وهو من أول الملفات التي سيتم مناقشتها”.

كما أضاف: “الملف الثاني الذي نوليه أهمية كبيرة، هي تكييف القوانين، والذي سيكون ضمن برنامج الجمعية العامة المقبلة”.

وأوضح جهيد زفزاف، بأن البرنامج الذي قدمه خلال ترشحه لرئاسة الفاف، أبرز الأهمية التي يوليها لهذه الملفات.