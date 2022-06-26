زفزاف وسرار يقرّران وضع ملف ترشّحها لرئاسة الفاف في هذا الموعد

قرّر المناجير العام للمنتخب الوطني جهيد زفزاف وضع ملف ترشّحه لرئاسة الفاف اليوم الأحد لخلافة الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة.

كما كشفت مصادر “النهار”. أن زفزاف قرّر تولي المسؤولية لقيادة سفينة الفاف مستقبلا بعدما لقي دعما كبيرا من بعض أعضاء المكتب الفيدرالي.

وقالت نفس المصادر. ان رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار قرّر وضع ملف ترشّحه هو الأخر لرئاسة الفاف. بعدما إتفق مع عدد من الأعضاء الذين سيكونوا برفقته لدخول الصراع على كرسي الرئاسة.

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