زفيزف يهنئ فريق شباب بلوزداد على تتويجه بلقب البطولة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، فريق شباب بلوزداد، نظير تتويجه بلقب البطولة لمسوم 2023-2024.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، تهاني رسالة تهنئة لشباب بلوزداد، باسم جهيد زفيزف، وأعضاء مكتبه الفيدرالي.

كما أشار موقع الفاف، ترسيم النادي البلوزدادي، تتويجه بلقب البطولة للموسم الجاري، في الجولة الـ27، بعد تعادله أمام شباب قسنطينة.

يذكر أن لقب البطولة المحترفة، الذي توج به فريق شباب بلوزداد هذا الموسم، يعد الرابع على التوالي للفريق.