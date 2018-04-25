“زكرينيو” مطروح لتولي العارضة الفنية للنادي الإفريقي !

الرياضة
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“زكرينيو” مطروح لتولي العارضة الفنية للنادي الإفريقي ! نور الدين زكري
بقلم وليد كويني

وضع النادي الإفريقي التونسي إسم المدرب الجزائري نور الدين زكري، على رأس أولوياته لتولي العارضة الفنية للفريق بداية من الموسم القادم.

وحسب ما أشارت إليه الصحافة التونسية، اليوم الأربعاء، فإن الإفريقي يرى في “زكرينيو” الأنسب من حيث الكفاءة وراتبه وقوة شخصيته.

ليكون أحسن خليفة للتقني الفرنسي برتران مارشان، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج وضياع الأهدف المسطرة خلال الموسم الجاري.

يشار إلى أن المدرب زكري الذي درب وفاق سطيف ومولودية الجزائر، يجري تربصا تكوينيا في إيطاليا من أجل الحصول على إجازة “UEFA PRO”.

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