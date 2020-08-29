بالفيديو.. زكرينيو وشافعي “خلطوها” في الدوري السعودي !!

الرياضة
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بالفيديو.. زكرينيو وشافعي “خلطوها” في الدوري السعودي !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فتح المدرب الجزائري لفريق ضمك السعودي “نور الدين زكري” النار على منافسه “آبها” بعد نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين.

زكرينيو قال أمسية اليوم السبت بعد نهاية المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين واقتراب ضمك من توديع الدوري السعودي للمحترفين.

“لم أفهم سبب الاندفاع الكبير للاعبي آبها في مباراة اليوم رغم أنهم ظهروا بوجه ضعيف في المباريات الماضية”.

وأضاف:”لديهم حقد كبير ضد فريقي ضمك.. في السعودية لا يوجد داربي والداربي الحقيقي موجود في إيطاليا بين روما ولاتسيو”.

هذا كما حاول قائد “ضمك” “فاروق شافعي” الاعتداء على لاعب آبها الذي استفزه واعتدى عليه لفظيا لولا تدخل الحارس “زغبة”.

https://www.facebook.com/adel.j.milan/videos/3119767494765449/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3119840871424778&id=100001966883741


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