زكري يهدد بالرحيل من المملكة بسبب التحكيم !!

هدد المدرب الجزائري لفريق ضمك السعودي نور الدين زكري بالرحيل من المملكة بسبب التحكيم عقب الخسارة ضد الفتح اليوم.

زكرينيو قال في تصريحات تلفزيونية:”دائما نعاني من التحكيم، الحكم احتسب خطأ وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسبها ركلة جزاء للفتح، ولم يستخدم تقنية الفيديو في اللقطات الخاصة بضمك”.

“لم أحقق أي فوز خلال أي مباراة قادها الحكم تركي الخضير، ولو عاد إلى تقنية الفيديو في مباراة اليوم كنت سأسامحه، لكن حسبي الله ونعم الوكيل”.

“الميركاتو قريب وأنا أطالب بتعاقدات يمكنها الفوز على الحكام، وإذا لم توفر الإدارة هذه التعاقدات، سأعود لمنزلي لأني لا أستطيع تقديم أي شيء بهذه العناصر”.