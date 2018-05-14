سيعرف قطاع السيّاحة في الجزائر إزدهارا ملموسا يخدم الإقتصاد الوطني خلال الموسم الجاري، بعد الإتفاقيتين التي أبرمت بين القطاع وبين الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي اليوم الإثنين.

تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وفي هذا الصّدد كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من فندق ألأوراسي بالعاصمة، عن تعزيز الأسطول الجوي الجزائري ب16 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فيما تجري أشغال لتجديد هذا الأخير .

كما كشف ذات المسؤول عن دعم الأسطول الجوي بمحطتين بحريتين خلال الموسم الجاري، في خطوة هامة للترقية الخدمات وتقديمها على أحسن وجه للمسافرين.

وقال زعلان أن عدد المسافرين قد بلغ 6 ملايين مسافر في 2017، كما أن الإتفاقيتان المبرمتين مفيدتين للخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي وقطاع السياحة بصفة عامة.

مضيفا أن برنامج الجمهورية أعطى أهمية وأوليّة لقطاع السياحةوالقطاعات ألأخرى من حيث التكفّّل الجيّد بشبكة الطرقات.