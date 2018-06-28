حذّرت نشرية خاصة من زوابع رملية بولايتي أدرار وبشار.

وأضاف نفس المصدر، أن الزوابع الرملية ستبدأ هذه الصبيحة، حيث تستمر إلى غاية الثالثة بعد الزوال.