وأضاف نفس المصدر، أن الزوابع الرملية ستبدأ هذه الصبيحة، حيث تستمر إلى غاية الثالثة بعد الزوال.
عرض مجمّع طحكوت كل من سيارة "ALTO" و"BALENO" الجزائريتين، في تلمسان.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار أون لاين"، فإن السيارتين "ماد إن بلادي" ستسوقان بداية من…
حذّرت نشرية خاصة من زوابع رملية بولايتي أدرار وبشار.
وأضاف نفس المصدر، أن الزوابع الرملية ستبدأ هذه الصبيحة، حيث تستمر إلى غاية الثالثة بعد الزوال.
تقوم مؤسسة التصدير الجزائرية "ECD FOODS" بإرسال كميات هائلة من المنتجات الفلاحية على غرار الفراولة، إلى عدة بلدان عربية.
وقال المدير العام للمؤسسة، جمال شلوش، إن…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)