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زوابع رملية بولايتي أدرار وبشار

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زوابع رملية بولايتي أدرار وبشار صورة مركبة
بقلم أمينة لعلالي

حذّرت نشرية خاصة من زوابع رملية بولايتي أدرار وبشار.

وأضاف نفس المصدر، أن الزوابع الرملية ستبدأ هذه الصبيحة، حيث تستمر إلى غاية الثالثة بعد الزوال.


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