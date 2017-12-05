عاجل

زواوي يوضح سبب تأجيل الجمعية العامة ويحدد موعدها القادم

الرياضة
  • -
  • 0
زواوي يوضح سبب تأجيل الجمعية العامة ويحدد موعدها القادم
بقلم كريم تيغريمت

أبدى نائب رئيس شبيبة القبائل زواوي، رضاه على نتائج قرعة الدور الـ32 من كأس الجمعورية، التي أوقعت الشبيبة أمام نجم بن عكنون.

وصرح زواوي لـ”النهار أونلاين”:”مواجهة أندية مغمورة في الكأس مفخخة، وعلينا خوض اللقاء بجدية” مضيفا:”هدفنا في الكأس هو الذهاب بعيدا”.

كما أبرز محدثنا أسباب تأجيل الجمعية العامة الماضية قائلا:”التأجيل كان بسبب إنطلاق الأشغال على مستوى مقر النادي أيام موعد الجمعية”.

موضحا:”القانون يمنع تغيير المكان المقدم في إستدعاء تنظيم الجمعية العامة،  وهذا سبب تأجيلها”.

مشيرا في ذات الوقت:”الجمعية العامة القادمة ستكون بعد 15 يوما على الأقل”، مضيفا:”فتح رأس مال الشركة بيد المساهمين وهم من يحددون ذلك”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital