زواوي يوضح سبب تأجيل الجمعية العامة ويحدد موعدها القادم

أبدى نائب رئيس شبيبة القبائل زواوي، رضاه على نتائج قرعة الدور الـ32 من كأس الجمعورية، التي أوقعت الشبيبة أمام نجم بن عكنون.

وصرح زواوي لـ”النهار أونلاين”:”مواجهة أندية مغمورة في الكأس مفخخة، وعلينا خوض اللقاء بجدية” مضيفا:”هدفنا في الكأس هو الذهاب بعيدا”.

كما أبرز محدثنا أسباب تأجيل الجمعية العامة الماضية قائلا:”التأجيل كان بسبب إنطلاق الأشغال على مستوى مقر النادي أيام موعد الجمعية”.

موضحا:”القانون يمنع تغيير المكان المقدم في إستدعاء تنظيم الجمعية العامة، وهذا سبب تأجيلها”.

مشيرا في ذات الوقت:”الجمعية العامة القادمة ستكون بعد 15 يوما على الأقل”، مضيفا:”فتح رأس مال الشركة بيد المساهمين وهم من يحددون ذلك”.