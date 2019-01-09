زوجة حزيم تكذب إشاعة وفاة زوجها ..” انعلو الشيطان.. اتقوا الله”

فنّدت زوجة الفنان حزيم خالدية، إشاعة وفاة زوجها الذي لا يزال يرقد بالمستشفى للعلاج.

وقالت خالدية، إن زوجها يتعالج بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، طالبة من محبي الفنان أن يدعوا له بالشفاء العاجل .

وأضافت خالدية، أن حالة زوجها حزيم لا تستدعي الخوف أو القلق.

وردت زوجة الفنان على مروجي إشاعة وفاة زوجها بـ “انعلو الشيطان اتقوا الله” .

في حين طلب أخ الفنان حزيم من الأشخاص الذين روجوا لإشاعة وفاة الفنان بالهداية.

للإشارة،تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إشاعة تفيد بوفاة الفنان الكوميدي حزيم.

و لايزال الفنان الشهير محمد حزيم طريح الفراش بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس مند يوم الجمعة إلى يومنا هذا .

و قد زار تلفزيون “النهار” اليوم الأربعاء صباحا الفنان و هو في حالة مستقرة.