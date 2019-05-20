زوجة فنان مصري تعلن معاناتها مع المرض وخوفها من الموت

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري، أحمد الفيشاوي أنها تعاني من المرض، وتخاف من الموت الذي سيفرق بينها وبين أولادها .

وذلك عبر منشور كتبته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

قالت زوجة أحمد الفيشاوي، أنها لا تعرف ما المرض الذي تعاني منه بالضبط، لكنها أكدت إنهيارها، وأنها لا تريد أن تترك أولادها، وإنها لا تريد من الدنيا أي شيء.

ويذكر أنه مؤخرا ترددت أنباء عن طلاق ندى كامل من زوجها أحمد الفيشاوي لكن الأخير نفاها.

حيث قال: “أرجو ألا تخرج هذه الإشاعات عني وعن زوجتي مجددا، وأن تتحرى المواقع والصحف الدقة فيما تنقله من أخبار عن حياتي الشخصية”.