زوجة محرز:”نحن هنا لإقناع الله فقط”

ردت الحسناء الهندية “ريتا جوهال” زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز على الإشاعات التي تطالها على الفايسبوك من خلال تعليق على صفحتها بأنستغرام.

وكتبت ريتا جوهال على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام:

“لا تحاول لفت نظر الأشخاص إليك، لأنه ليس عليك القيام بذلك …سيحاولون التحكم فيك”.

وأردفت: “حتى لو حاولت نيل رضاهم سينسون ذلك بسرعة، نحن هنا لإقناع الله فقط “.

“إنهض وحسن حياتك الروحية وإنشر الحب النقي..إمشي في طريقك، تأكد أن أحاسيسك في المكان المناسب”.

وتعذر اللاعب الجزائري رياض محرز عن التنقل رفقة تشكيلة الخضر إلى بوتسوانا لمواجهة أشبال المدرب عادل عمروش، لأسباب شخصية.