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زوخ لخريجي الجامعات: “ريحو في بلادكم وأخدموها”

الوطني
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زوخ لخريجي الجامعات: “ريحو في بلادكم وأخدموها”
بقلم عمر تدريست

دعا والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خريجي الجامعات إلى البقاء في الجزائر وتطبيق مشاريعهم المستقبلية من خلال مؤسسات ناشئة والمساهمة في توفير مناصب شغل.

وأوضح زوخ خلال ندوة صحفية نشطها الوالي حول الجزائر مدينة ذكية، أنه على خريجي الجامعات الجزائرية أن يبقوا في بلدهم، وينشئون مؤسسات مصغرة تساعد في تطوير الجزائر تجسيد مشاريعهم المستقبلية،

مؤكدا على وجود الفرص في الجزائر كغيرها من الدول المتطورة.

وأضاف الوالي أن الهدف من إنشاء المؤسسات الناشئة هو خلق مناصب الشغل والثروة.

وأشار زوخ إلى أن الجزائر تحتاج إلى الإحتكاك واكتساب الخبرة من الدول المتقدمة في مجال الرقمنة.


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