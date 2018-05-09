زوخ : 10 ألاف وحدة سكنية من برنامج lpa في العاصمة

كشف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، اليوم الأربعاء، عن وجود وعاءات عقارية بالعاصمة تسع لبناء 10 ألاف وحدة سكنية بصيغة lpa .

زوخ وخلال ندوة صُحفية نشطها اليوم بمقر الولاية، قال إنّ برنامج سكنات lpa سيتم إنجازه.

مشيرا إلى وجود مخطط بناء 10 ألاف وحدة سكنية من هذا البرنامج.

وفي هذا السياق، قال والي العاصمة إنه سيتم الانطلاق خلال الأيام المقبلة في إنجاز 5 ألاف و300 وحدة سكنية.

وأوضح الوالي إلى أنه قد راسل وزير السكن من أجل رفع عدد الحصة السكنية للعاصمة من هذا البرنامج.

مؤكدا على وجود العقار.