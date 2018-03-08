زيادات في معاشات ضحايا الإرهاب

يستفيد منها أيضا المعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الذين أصيبوا بأضرار بدنية

المعاش الشهري حدد بما لايقل عن مرة ونصف من الأجر الأدنى المضمون

الراتب الجديد ستضاف إليه منحة العطب للضحايا خلال سنوات الخدمة

سيستفيد ضحايا الإرهاب والمدعوون لأداء الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم بمختلف أصنافهم، وأولئك الذين أصيبوا بأضرار بدنية أثناء مكافحتهم الإرهاب، من زيادات معتبرة في المعاش الشهري، وهذا بعد التعليمة الوزارية المشتركة للحكومة الصادرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وحيّنت الحكومة شروط وكيفيات تحديد القيمة النهائية للمعاش الشهري لضحايا الإرهاب والعشرية السوداء، وكل من لحق به ضرر بدني لقاء أعمال مكافحة الإرهاب، حيث ستصبح أدنى قيمة للمعاش الشهري تعادل مرة ونصفمن الأجر الأدنى المضمون، وهو ما يعادل 27 ألف دينار جزائري.

وحسب التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي تتمم التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في 31 ماي 1997، التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان “تعويض الأضرار البدنية الناتجة عن عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب” فإن المعاش الشهري للمعنين لا يقل عن مرة و نصف مرة عن الأجر الأدنى المضمون.

وهو ما يعني بأن أدنى منحة لضحايا الإرهاب لن تقل عن 27 ألف دينار دينار جزائري شهريا، وستضاف لهذا الراتب الشهري منحة العطب التي يتقضاها الضحايا.

وكانت التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في 31 ماي 1997، والتي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المعاش الشهري، تنص على أن منحة مكافحة الإرهاب تحدد بالرجوع إلى الدخل ونسبة العجز المعترف به للضحية، وتخضع للضريبة على الدخل الإجمالي.

كما حددت التعليمة السابقة أن استفادة الأجراء من المنحة يكون باحتساب نسبة العجز الجزئي الذي يضاف إلى الأجر الشهري للضحية، أما المعاش الشهري للقصر فكان يحتسب مرتين قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أما بالنسبة للمدعوين للخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم فإن معاشهم الشهري مبني على الرجوع الى الأجر القاعدي للمستخدمين العاملين من نفس الرتبة، مصحوبا بالتعويضات الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي.