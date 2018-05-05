زيادة بـ11 بالمائة في إنتاج السمك بجيجل

تم تسجيل زيادة في إنتاج السمك بولاية جيجل في سنة 2017 بنسبة 11 بالمائة بلغ 3350 طن مقابل 3010 أطنان في سنة 2016،

حسب ما أكده اليوم السبت رئيس مصلحة بالمديرية المحلية للصيد والموارد الصيدية علي بوحديد.

وأوضح ذات المسؤول على هامش الطبعة السادسة لتظاهرة الموانئ والسدود الزرقاء التي انطلقت من ميناء بوديس،

أنّ هذه الزيادة ترجع “لتحسن العوامل المناخية السائدة خلال السنة الفارطة”.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم جمع 15 طنا من النفايات خلال هذه العملية

موضحا أنه تم استرجاع زيوت من طرف شركة نفطال،

فيما قام أعوان من بلدية جيجل وكذا من مركز الردم التقني بني يحمد ببلدية قاوس بتنظيف زوايا ميناء بوديس.

وتهدف عملية موانيء وسدود زرقاء لتوعية المواطنين بأخطار التلوث البحري ومكافحة التدهور الذي آل إليه هذا الوسط الطبيعي،

الذي يشكل خطرا على الموارد الصيدية التي تعد مصدر رزق بالنسبة لعديد المهنيين في الصيد البحري.

وتضم ولاية جيجل ثلاثة موانئ للصيد البحري بوديس وزيامة منصورية والعوانة في طور الإنجاز،

بقدرة استيعاب على الإرساء لـ505 وحدة وشاطئين لعدم الارتطام ببلدية سيدي عبد العزيز وأولاد بونار التابعة لبلدية جيجل،

بسعة إجمالية للإرساء بـ90 وحدة، حسب ما علم من مصالح مديرية الصيد والموارد الصيدية.

وتتوفر ولاية جيجل على أسطول بحري لصيد السمك يتكون من 345 وحدة منها 76 لصيد السردين و17 سفينة صيد.