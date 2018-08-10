زيتوني: محمد الصالح يحياوي بطل ورجل وطني

قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين، إن المجاهد الراحل محمد الصالح يحياوي رجل وطني قاوم في سبيل الله والوطن وحتى تاريخ وفاته.

وفي كلمة ألقاها في مراسيم تشييع جنازته أشاد الوزير بخصال الراحل قائلا،أن يحياوي ساهم في بناء بلده الجزائر وكانت له مواقف لا لا تمحى من التاريخ.

وأضاف، ان الأمة الجزائرية تودع اليوم بطلا ورجلا عظيما عرف بقيمه وشهامته التي شهد له بها كل من سايروه في مسيرته الوطنية.

الطيب زيتوني، قال إن الفقيد رسم تاريخا حافلاجسده قولا وفعلا ووفاءا وإخلاصا.

وقال إننا اليوم نودع رجلا إلتحق برفقاء السلاح، وقد جئنا اليوم نقرأ القراءة الصحيحة لمسار تاريخ الرجل الطاهر من أجل رقي الأمة وإزدهارها.

وختم رسالته،إننا نحيا اليوم بما أنجزه وحمله الفقيد من أجل الوطن،وأضاف بإسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نعزي أنفسنا

وأهلنا وجميع شعبنا بهذا المصاب الجلل،داعيا للمجاهد المرحوم بالرحمة والمغفرة.