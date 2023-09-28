زيتوني غدا في أوغندا للإشرف على افتتاح أشغال الفوروم الاقتصادي الجزائري الأوغندي

يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بدء من يوم الجمعة 29 سبتمبر2023، في زيارة عمل لجمهورية أوغندا رفقة وفد من رجال الأعمال.

ويأتي هذا في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية أوغندا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، لدعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية.

وحسب بيان وزارة التجارة، فإن زيتوني سيشرف على افتتاح أشغال الفوروم الاقتصادي الجزائري الأوغندي، والإطلاق الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية ،المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر2023 بالعاصمة الأوعندية “كامبالا”.