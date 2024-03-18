زيتوني: لا بد من مراجعة التراخيص الممنوحة للوحدات الانتاجية للمياه المعدنية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الري، لإعادة النظر في جميع الإعتمادات المسلمة للوحدات الانتاجية للمياه المعدنية.

وكذا إعادة النظر في دفتر شروط الوحدات الانتاجية للمياه المعدنية، حيث قال الوزير بهذا الخصوص” لا بد ان يكون ماء معدني وليس شيءأخر”.

ولدى تدشينه لمخبر مراقبة النوعية وقمع الغش بولاية برج بوعريريج، في اطار زيارة عمل وتفقد تقوده للولاية اليوم أكد زيتوني على مراقبة كل العلامات للمياه المعدنية الموجود والتأكد من قيمتها المعدنية ومصدرها الاصلي.

وتابع زيتوني انه لا بد من مراقبة وغربلة كل العلامات للمياه المعدنية لأننا وللأسف هناك بعض العلامات التي تنتج المياه المعدنية لاتحمل من هذه المادة إلا الإسم فقط .

وشدّد زيتوني، بالمناسبة، على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والمعايير التقنية والعلمية، لحماية المستهلك.