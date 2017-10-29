زيتوني يشيد بـ”الشيخ النوي”ويتجاهل “هواري منار”

الوزير شكر الاعلامي بقناة النهار “عامر دراجي ” المعروف بالشيخ النوي على العمل الجبار الذي يقوم به خلال برنامجه “طالع هابط” الذي يُبث عبر قناة “النهار”.

وقال زيتوني :” كل العمل لي تقوم به ما كاين واحد يخلصك إلا الله تعالى سبحانه وتعالى،فشكرا جزيلا على ما تقوم به”

فيما لم يتسنى الوقت للوزير للإجابة عن قضية “هواري المنار” في اختياره للمشاركة في احتفالات عيد الثورة

لارتباطه بحضور مراسيم تشييع جنازة المجاهد والوزير الأسبق العربي دماغ العتروس.



