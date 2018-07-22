زيتوني يعزي عائلة العقيد والمجاهد أحمد بن شريف

تقدم وزير المجاهدين بتعازيه الخالصة لعائلة المرحوم ضابط جيش التحرير الوطني عضو المجلس الوطني للثورة العقيد احمد بن شريف.

وأمام هذا المجاب الجلل تقدم وزير المجاهدين بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والموساة .

راجيا من الله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، وان يسهل عليهم محنة فقدان المجاهد الرمز الوطني.

سائلا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه وان يرزق اهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان.

للإشارة ،إنتقل أمس السبت إلى رحمة الله العقيد والمجاهد أحمد بن شريف عن عمر ناهز 91 سنة بمستشفى باريس.

أين أجرى عملية جراحية أدخلته في غيبوبة عميقة، مصدر محلي.

ويعتبرالعقيد والمجاهد أحمد بن شريف والبالغ من االعمر91 سنة أول قائد للدرك الوطني بالجزائرمؤسس هذا الجهازمن الاستقلال إلى غاية سنة1977.

وأيضا مجاهد وعضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية.

كما يعتبر المجاهد بن شريف أحد أعلام المنطقة ووجهائها، والمؤسس والقائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني الجزائري.

وكذاعضو مجلس الثورة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.