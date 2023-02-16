زيت المائدة كلّف الدولة دعم بـ 108 مليار دينار خلال 11 شهرا من 2022ال

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات اليوم أن قيمة دعم الدولة لزيت بلغت المائدة 108 مليار دج خلال الأشهر الـ 11 الأولى لسنة 2022. أي قرابة ضعف المبلغ المسجل في كامل سنة 2021.

وخلال جلسة علنية بالبرلمان مخصصة للأسئلة الشفوية أوضح كمال رزيق أن هذا “الرقم الكبير جدا يبين حجم تدخل الدولة والفارق الذي تتحمله لإبقاء الأسعار في متناول المواطنين”.

وأضاف وزير التجارة ان قيمة الدعم الذي قدمته الدولة للحفاظ على استقرار أسعار زيت المائدة انتقلت من 852 مليون دج في 2019 إلى 205.3 مليار دج في 2020. ثم 57 مليار دج في 2021 قبل أن تصل إلى 108 مليار دج في الأشهر الـ 11 الأولى لـ 2022.

ووفقا لوزير التجارة هذا المنحى التصاعدي إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عالميا على حركة السلع وأسعار المواد الغذائية ومن بينها الزيت الخام للصوجا.

وتابع الوزير توضيحاته أنه في 2011 إصدار مرسوم تلزم فيه الدولة بيع زيت المائدة (الصوجا) والسكر المكرر الأبيض للمستهلك النهائي تحت سقف سعري محدد، على أن تتحمل الدولة فارق الأسعار في حال تجاوزت كلفة الانتاج هذا السقف. ففي السداسي الاول للعام الماضي 2022 تم تسجيل 643929 تدخل لمحاربة تطبيق أسعار غير شرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع، منها 216367 تدخل خاص بمادتي السكر والزيت سمحت بمعاينة 12809 مخالفة، وتحرير 110 ألف محضر متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة 281 مليون دج والكشف عن مبلغ اجمالي لعدم الفتورة بـ 9،6 مليار دج.