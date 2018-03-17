زيدان: “تمنيت تجنب اليوفي ونيمار رائع لكن..”

كشف مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أنه كان يتمنى تجنب مواجهة نادي جوفنتوس الإيطالي في هذا الدور من رابطة الأبطال.

وصرح زين الدين زيدان في هذا الخصوص: “كنت أتمنى تجنب مواجهة جوفنتوس في هذا الدور للعديد من الإعتبارات”.

وأضاف: “نادي جوفنتوس تربطني به علاقة خاصة، أمضيت 5 سنوات في هذا الفريق، وكان له أثر كبير في مسيرتي كلاعب”.

وتابع زيزو: “الآن نحن أمام الأمر الواقع، القرعة تمت وعلينا التحضير للمباراة كما يجب، لأن حظوظ الفريقين متساوية في بلوغ الدور النصف نهائي”.

من جهة أخرى، تحدث زيدان عن نجم باري سان جيرمان نيمار داسيلفا، مصرحا: “إنه لاعب رائع، لكنه لا يلعب لريال مدريد”.

وأضاف: “لا يمكنني التحدث إلا عن لاعبي فريقي، فنحن نحترم نادي باري سان جيرمان”.