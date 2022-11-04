زيدان يعود لمجال التدريب من بوابة هذا المنتخب
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت وسائل إعلام أوروبية، أمس الخميس، عن إقتراب عودة مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، لعالم التدريب بعد مونديال قطر 2022.
وكشفت الإذاعة الإسبانية “Es Radio، Libertad”، أن زيدان سيتولى الإشراف على تدريب منتخب فرنسا، بعد نهائيات كأس العالم في قطر.
يجدر للإشارة، سبق لزين الدين زيدان مؤخراً أن كشف في تصريحات إعلامية عن عودته القريبة لمجال التدريب.
Hace año y medio, cuando Zidane se marchó del Madrid, os conté que no dirigiría ningún club, que esperarís lo que hiciera hiciera falta a la selección francesa.
Pues hoy os cuento que la espera ha terminado: Zidane dirigirá a Francia tras el Mundial 🇫🇷https://t.co/SPyHc2DhO8 https://t.co/dh7bAkwZBv
— Sergio Valentín (@Sergivalentin_) November 3, 2022
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