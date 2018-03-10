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زيري حمّار :”الجياسكا في خطر وعلينا الإستفاقة”

الرياضة
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زيري حمّار :”الجياسكا في خطر وعلينا الإستفاقة”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر مُهاجم شبيبة القبائل، زيري حمّار مُتخوفا كثيرا على مُستقبل فريقه في “دوري موبيليس للمُحترفين” بعد الهزيمة أمام إتحاد الحراش.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا:”نحن في وضعية خطيرة جدا، وعلينا الإستفاقة بداية من المُباراة القادمة لأننا في مركز لايليق بنا”.

وواصل :”علينا أنّ نراجع أنفسنا ونعمل لاسترجاع مُستوانا لأننا خارج مجال التغطية حاليا، واللقاء القادم سيكون هاما جدا بالنسبة لنا”.

وختم :”علينا أن نطرح الأسئلة المُناسبة على أنفسنا، لأننا نلعب بالنقاط دون الحصول عليها وهذا سيكون خطرا علينا نهاية الموسم”.

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