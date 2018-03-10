زيري حمّار :”الجياسكا في خطر وعلينا الإستفاقة”

ظهر مُهاجم شبيبة القبائل، زيري حمّار مُتخوفا كثيرا على مُستقبل فريقه في “دوري موبيليس للمُحترفين” بعد الهزيمة أمام إتحاد الحراش.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا:”نحن في وضعية خطيرة جدا، وعلينا الإستفاقة بداية من المُباراة القادمة لأننا في مركز لايليق بنا”.

وواصل :”علينا أنّ نراجع أنفسنا ونعمل لاسترجاع مُستوانا لأننا خارج مجال التغطية حاليا، واللقاء القادم سيكون هاما جدا بالنسبة لنا”.

وختم :”علينا أن نطرح الأسئلة المُناسبة على أنفسنا، لأننا نلعب بالنقاط دون الحصول عليها وهذا سيكون خطرا علينا نهاية الموسم”.