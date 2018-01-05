زيري يُورط الشبيبة في الساورة ويجبرها على الهزيمة !

فازت شبيبة الساورة، أمسية اليوم، على نظيرتها شبيبة القبائل بثنائية نظيفة، لحساب الجولة الأولى من مرحلة العودة من البطولة المحترفة الأولى موبيليس.

وجاءت أهداف الساورة عن طريق المهاجم مصطفى جاليت في الدقيقتين الـ63 والـ87 في اللقاء الذي جرى على ملعب 20 أوت 1955 ببشار.

فيما كان طرد المستقدم حديثا للشبيبة زيري حمار في الدقيقة الـ58 منعرجا حاسما في اللقاء والذي كلف أشبال آيت جودي غاليا.

وإستهجن عشاق الكناري الطرد الذي تعرض له لاعب سوسطارة المعار خصوصا في أول لقاء له، ما سيحرم النادي من خدماته لمبارتين على الأقل.