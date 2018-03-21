“زيماموش” يُنافس “كاسياس” على مكانة مع “العالمي”

وضع نادي النصر السعودي الدولي الجزائري، محمد لمين زيماموش في حساباته إستعدادا لتقديم عرض لضمه، مُباشرة عند إفتتاح الميركاتو الصيفي.

وكشفت جريدة “الإقتصادية” السعودية، بأن “زيما” مُتابع من طرف “العالمي” الذي ينوي وضع المبلغ اللازم لكسر عقده مع إتحاد العاصمة.

ولايزال إبن ميلة مُرتبطا مع “لياسما” بعقد طويل الأمد، والإدارة مُتمسكة بخدماته لأنه يُقدم مُستويات مميزة رغم وصوله لسن الـ33.

وإضافة لزيماموش فإن مُسيري “النصر” مُهتمون أيضا بعز الدين دوخة المُتألق مع “أحد” والأسطورة “إيكر كاسياس” الذي ينشط مع “بورتو”.