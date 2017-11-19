زيمبابوي تستعد لإقالة الرّئيس موغابي

تجري اللّجنة المركزية لحزب الاتّحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي، الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي، اليوم الأحد، إجتماعا خاصا.

للموافقة على عزل رئيس البلاد روبرت موغابي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد 4 أيام من سيطرة الجيش على السلطة، قائلا إنه يستهدف “المجرمين” المحيطين بالرئيس.

وقال كريس موتسوانغوا الذي يرأس حملة لعزل موغابي، إنه ستتم في الاجتماع إعادة تعيين إمرسون منانجاجوا نائبا لرئيس الحزب.

والذي أدّت إقالته هذا الشهر إلى تدخل الجيش،كما ستطرح في الاجتماع مسألة عزل غريس زوجة موغابي من قيادة الرابطة النسائية بالحزب.