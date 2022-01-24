قناة النهار “زين عامر: “الفدرالية كان لازم تمد اسباب إقالة مناجير المنتخب الوطني وإستبداله بقلم النهار أونلاين نشر في 24 جانفي 2022 - 23:30 شارك غرِّد أرسل 165 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/To2ow اقرأ أيضا رمي الكمامات المستعملة في الشارع قنابل فيروسية تهـدد الصحة العامة قناة النهار 24 جانفي بلماضي :"هناك لاعبان مريضان ولهذا لم يتدرب بن سبعيني" الرياضة 10 جانفي وصول نوميديا لزول إلى المحكمة للمثول أمام وكيل الجمهورية الوطني 19 جانفي تيزي وزو : نقائص بالجملة ببلدية بوجيمة .. التربية متهالكة والصحة مريضة قناة النهار 09 جانفي تيارت: شاب ينال براءته بعد 10 سنوات سجنا ويطالب بالإدماج في المجتمع قناة النهار 04 جانفي أختي تعيش في مشاكل وخصام زوجي ما أثر على المستوى الدراسي لأطفالها قناة النهار 23 جانفي الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير .. عادات وتقاليد راسخة قناة النهار 11 جانفي صريح جدا: البخل سلوك سيء.. هكذا يتعامل الجزائريون مع الرجل البخيل قناة النهار 15 جانفي رئيس الفاف تحت الصدمة بعد خسارة الخضر أمام غينيا الإستوائية قناة النهار 16 جانفي رابح سعدان: اللاعب لي ماشي قادر يلعب يقول مارانيش قادر قناة النهار 17 جانفي