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زين عامر: بلماضي إستعمل العاطفة في إختيار بعض اللاعبين وإدخالهم كأساسيين رغم ضعفهم البدني

بقلم النهار أونلاين
زين عامر: بلماضي إستعمل العاطفة في إختيار بعض اللاعبين وإدخالهم كأساسيين رغم ضعفهم البدني
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