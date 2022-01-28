قناة النهار زين عامر: بلماضي إستعمل العاطفة في إختيار بعض اللاعبين وإدخالهم كأساسيين رغم ضعفهم البدني بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جانفي 2022 - 23:34 شارك غرِّد أرسل 169 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6IonH اقرأ أيضا الدرك الوطني خاطيهم..الفلاحون والموالون يعانون والمشكل نقص العلف قناة النهار 27 جانفي محرز.. هذا هو هدفنا في الكان 2021 الرياضة 10 جانفي مومن أيت قاسي: إنتقاد بلماضي أمر مشروع لكن لا لتصفية الحسابات قناة النهار 26 جانفي ستاد الـ CAN: أسرار خروج الخضر من الدور الأول.. خلافات قوية عرقلت بلماضي قناة النهار 27 جانفي وهران : زيت المائدة ..رفع طاقة الإنتاج لتغطية العجز والطلب قناة النهار 11 جانفي "مضيف طيران".. مهنة الأحلام لكثير من الجزائريين قناة النهار 10 جانفي راجلي مقلق وماعرفتش كيفاش ندير معاه..مارانيش حابة نخسر داري قناة النهار 18 جانفي بلماضي :"نحن هنا من أجل المحافظة على لقبنا" الرياضة 10 جانفي بلماضي يبدي رضاه عن ظروف الإقامة في الكاميرون الرياضة 10 جانفي مدرب كوت ديفوار يرد على الصحفية حول نقاط ضعف سيراليون قناة النهار 15 جانفي