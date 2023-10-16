سؤحرم من حقي في الحياة بسبب خجلي الزائد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صدقيني سيدتي هي شجاعة كبيرة تحليت بها اليوم إذ راسلتكم لأفضي إليكم بما يؤرقني. ويتعبني في الحياة، فأنا فتاة في الـ23 من عمري، لازلت طالبة جامعية، لكنني أعاني من خجل مفرط جعل حياتي ضيقة جدا. معارفي محدودة، لأنني ببساطة كيف أبني علاقات ناجحة مع من حولي، فدوما أقع في مطبة الخجل. الذي يجعلني لا أعرف كيف أتصرف، وأتراجع مستسلمة من الخوض في أي تجربة قد تضعني في إحراج مع نفسي. فحتى وأنا في الجامعة لست متفتحة، فبجرد أن تنتهي دروسي أعود إلى المنزل عكس زميلاتي يذهبن للتفسح، والتسوق. وكل من يقترب مني ينفر لأنهم تروني مملة، اعلم أنه لي حدود في الحياة، وان الحياء زينة المرأة، لكن ما أعانيه هو الخجل المفرط. الذي يجعلني أتنازل حتى على حقوقي، فكيف أتخلص من هذه الصفة؟ وأكسب ثقة في النفس أكثر.

وفاء من المدية

الـــــرد:

وعليكم السلم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي، في البداية يجب أن نفرق بين الحشمة التي تعتبر قيمة أخلاقية. والخجل المفرط الذي يعتبر مرض نفسي لابد إعادة النظر فيه باكتساب مهارات التواصل المجدي. فالخجل المفرط حقا كما أسلفت الذكر يمنعنا من حقوقنا في هذه الحياة، لكن في الأول.

اعلمي حبيبتي أن الكمال لله وحده عزّ وجل، وأننا كلنا نعاني من نقص ما في شخصيتنا، وأننا كلنا كالقمر لنا جانب مظلم. لا نحب أن يلج إليه أحد، لذا وبعد قرائتي لرسالتك اطن أنك تعانين من نقص الثقة في النفس، وتخافين من انتقادات الغير. لهذا تفضلين التقوقع، وعدم المخالطة لتتجنبي التعثر أمام الناس.

حبيبتي فيما يلي أقد لك بعض النقاط التي يجب العمل بها. لتزيد ثقتك بنفسك وتتخلصي من صفة الخجل السلبية وتنعمين بحياة كلها تألق ونجاح بحول الله:

1/ لا تركز كثيرًا على ذاتك بل كن على طبيعتك

فمن المقلق التركيز على الذات كثيرا وقياس كل حركة وفعل يصدر منك، لأن هذا الأمر ينبع عن عدم الثقة في النفس. والحاجة للحصول على إعجاب الآخرين والخوف الشديد من النقد. ولكن في الوقت ذاته هذا السلوك يقيدك، لذا الحل بسيط فقط كوني على طبيعتك واعتز بنفسك مع أخطائك وعيوبك. وأنت لست ملزمة ومسؤولة عن أذواق الآخرين.

2/ الإبقاء على المواقف التي منعك بها الخجل

أجل هي تلك المواقف المزعجة التي مررت بها نتيجة الخجل الشديد، والأمور التي لم تستمع بها بسببه. تذكريها وأعيدي حساباتك فيها وصححي ما يمكن تصحيحه بتطوير المهارات سيدتي.

3/ لا تلقي جل اهتمامك على رأي ونظرة الآخرين لك

تأكدي من أن لكل شخص رأيه الذي يبنيه على أفكاره الخاصة، وتأكدي من أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك. لذا عليكِ أن تكوني واثقة من نفسك، وأن تنظري إلى أي نقد على أنه درس سوف يعلمك الكثير.

حاولي حبيبتي، وبالتأكيد سوف تنجحين في تطوير ذاتك، وتهذيب هذا الخجل الذي سوف يمنعك من الكثير من الحقوق. في الحياة، حاولي بالمقابل أن تصارحي شخصا اهلا للثقة ويتحلى بالحكمة الكبيرة وفاتحيه في الموضوع. لتكسري حاجز الخجل، ومؤكد سوف ترتاحين، ثم تصالحي مع نفسك وأحبيها. وبدلا من الجلوس وتعداد سلبياتك، غيريها وتميزي عزيزتي، وبالتوفيق ان شاء الله.